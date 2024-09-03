خبير لإكسترا نيوز: علاقات مصر صارت متينة واستراتيجية مع كافة الدول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، دائما مصر تتحرك بقوة وبسرعة وفاعلية تجاه كل ما من شانه أن يحقق الاستقرار ويبنى الدول ويحرر الشعوب.

وأضاف طارق البرديسى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى أعاد الدبلوماسية المصرية فى العشر سنوات الماضية على الطريق الصحيح وعلى القضبان الاستراتيجية لتسير كما تسير الدول ونصب إعينها إتاحة الفرص وصناعة الحياة وتعميق وتمكين العلاقات مع كل دول العالم.

ولفت طارق البرديسى إلى أن علاقات مصر صارت متينة ووثيقة واستراتيجية مع كافة الدول وسياسياتها تتسم بالحرص على تعميق الصلات وتمكين هذه العلاقات والبحث عن علاقات استثمارية وفرص اقتصادية، وهذا هو سعى مصر دائما وسمت العلاقات المصرية الخارجية بشكل عام.