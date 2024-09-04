توقعات حالة الطقس في فصل الخريف 2024: موعد التحسن وأثر الرطوبة

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أحمد جودة - القاهرة - مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وارتفاع نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف الحالي، يترقب الكثيرون موعد بداية فصل الخريف 2024 وآمالهم في تحسين حالة الطقس.

نطرح تفاصيل حول بداية فصل الخريف، وتوقعات الطقس المرتقبة، والتغيرات التي قد تحدث في الأحوال الجوية.

موعد بداية فصل الخريف 2024

وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبدأ فصل الخريف هذا العام في مصر يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 3:45 مساءً.

يُفصلنا عن بداية فصل الخريف نحو 18 يومًا، مما يجعلنا نترقب بفارغ الصبر التغيرات المرتقبة في حالة الطقس.

توقعات حالة الطقس مع بداية فصل الخريف

يعتبر فصل الخريف موسم التحولات الطبيعية، حيث يتحول الطقس من حرارة الصيف إلى أمسيات أكثر برودة، وتبدأ الأوراق في التلون بألوان الخريف الجميلة، ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الطقس قد لا يتحسن بشكل ملحوظ مع بداية الخريف.

وفقًا لخبيرة المناخ «جينيفر مارلون» من كلية «ييل» للبيئة، "يُنظر إلى موسم الخريف بشكل متزايد على أنه امتداد للصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة فجأة بسرعة".

وهذا يعني أن فصل الخريف قد يشهد أجواء متقلبة، حيث يمكن أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، تليها ارتفاعات مفاجئة، مع طقس مشمس وأيام تكون فيها السماء مغطاة بالغيوم.

موعد تحسن حالة الطقس

تشير التوقعات إلى أن حالة الطقس ستشهد تحسنًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر 2024، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يبدأ تحسن حالة الطقس مع بداية انكسار الطاقة الحرارية الجديدة، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تراجع في تأثير منخفض الهند الموسمي، مما سيقلل من الشعور بالرطوبة.

حالة الطقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، 4 سبتمبر 2024.

وكشفت الهيئة عن تشكيل كتلة هوائية معتدلة نسبيًا تؤثر على شمال الجمهورية وحتى العاصمة القاهرة، مع تعمقها نحو الداخل يومي الخميس والجمعة.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس في الفترة المقبلة اعتدالًا في درجات الحرارة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على النصف الشمالي من الجمهورية، وشديد الحرارة في الجنوب نهارًا.

تفاصيل الطقس اليوم والظروف المحيطة

توقعت خرائط الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة السطحية على أغلب مدن شمال الجمهورية وحتى شمال الصعيد، مما يحد من الشعور بتحسن درجات الحرارة.

وتميل درجات الحرارة في الليل، إلى الاعتدال النسبي، خاصة بعد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، خاصة خارج المنزل.

كما تم رصد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.

حذرت الأرصاد الجوية قائدي السيارات من تخطي السرعة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور لضمان سلامة المارة والركاب، ورصدت خرائط الطقس نشاطًا للرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.