نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثير ثلاث ظواهر جوية على طقس السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثير ثلاث ظواهر جوية رئيسية على طقس السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، ومحافظات شمال الدلتا، وصولًا إلى محافظات القاهرة الكبرى، وذلك اليوم الأربعاء، 4 سبتمبر 2024.

هذه الظواهر ستؤثر على درجات الحرارة وسرعة الرياح ورطوبة الطقس في المناطق المتأثرة.

الظواهر الجوية وتأثيرها

المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا:

يسبب المنخفض الجوي المتواجد في طبقات الجو العليا تكاثر السحب غير الممطرة، نتيجة لذلك، سيكون الطقس غائمًا جزئيًا على المناطق المطلة على البحر المتوسط، شمال الدلتا، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، هذا الغيم يساهم في تقليل الشعور بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، مما يوفر بعض الراحة من حرارة الصيف.

نشاط الرياح:

تتعرض المناطق الشمالية والسواحل المطلة على البحر المتوسط إلى نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا، هذا النشاط في الرياح سيساهم في تلطيف الأجواء وتخفيف حدة الحرارة، خاصة في شمال البلاد وعلى السواحل وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة:

من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة لتأثير المنخفض الجوي، هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف حدة الحرارة المحسوسة ويستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية:

العلمين: العظمى 32 درجة مئوية، المحسوسة 33 درجة مئوية

العظمى 32 درجة مئوية، المحسوسة 33 درجة مئوية الإسكندرية: العظمى 32 درجة مئوية، المحسوسة 33 درجة مئوية

العظمى 32 درجة مئوية، المحسوسة 33 درجة مئوية مطروح: العظمى 31 درجة مئوية، المحسوسة 34 درجة مئوية

العظمى 31 درجة مئوية، المحسوسة 34 درجة مئوية بورسعيد: العظمى 33 درجة مئوية، المحسوسة 36 درجة مئوية

العظمى 33 درجة مئوية، المحسوسة 36 درجة مئوية دمياط: العظمى 32 درجة مئوية، المحسوسة 35 درجة مئوية

درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات الدلتا

أما بالنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة ومحافظات الدلتا، فهي كما يلي: