وزيرة البيئة تتفقد عمليات إدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية بجراج النزهة والمحطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:25 صباحاً - د. ياسمين فؤاد: متابعة مستمرة لنماذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات للوقوف على التحديات ونقاط القوة والضعف

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمقر إدارة عمليات شركة انفيروماستر بالمنطقة الشرقية والمحطة الوسيطة بالمطرية، ورافقها الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والأستاذ أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعددا من قيادات محافظة القاهرة وأعضاء مجلس النواب وقيادات الشركة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الزيارة تأتي في إطار دور وزارة البيئة من خلال تنظيم إدارة المخلفات في متابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ضمن دورها كمخطط ومنظم ومراقب للمنظومة، بدء من تخطيط المنظومة لعدد ٢٧ محافظة، والإشراف على تصميم وتنفيذ البنية التحتية، وإعداد كراسات المواصفات والشروط الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك أصحاب المصلحة، وخاصة القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن التعاون مع شركة انفيروماستر يعد أحد نماذج إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تتولى خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في ٩ أحياء بالمنطقة الشرقية، بمتوسط كمية مخلفات متولدة يومياً في حدود 4050 طن بإجمالي 1,5 مليون طن سنويا.

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مقر عمليات شركة "انفيروماستر" بالنزهة، والذي يضم المقر الرئيسي لإيواء ومبيت المعدات والآليات الثقيلة العاملة في الخدمة، والاحتياطي العام من المعدات، كما تفقدت عمليات الصيانة الدورية للمعدات والعمرات الجسمية داخل الموقع ، وتفقدت أيضا ورش الصيانة التي تم رفع كفائتها من خلال الشركة والتي يتم فيها صيانة المعدات الدورية، بالإضافة إلى إصلاح وتركيب ودهان المعدات للمحافظة على الشكل العام للمعدات، ومقر إدارة عمليات مشروع النظافة للمنطقة الشرقية، ومركز الشكاوي الرئيسي المرتبط بمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى جانب الاطلاع على عمليات مراقبة حركة المعدات والآليات بالشوارع من مركز التحكم ومراقبة العمليات.

كما تفقدت وزيرة البيئة الحاويات التي سيتم توزيعها على المدارس لإرشاد النشء الصغير إلى أساليب الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة عبر فصل المخلفات من المنبع الى مكوناتها الأساسية وتوجيه كل مكون الى مصنع التدوير المختص بحيث تكون تجربة رائدة.

كما قامت وزيرة البيئة باستعراض معدات شركة انفيروماستر بالجراج الرئيسي بحي النزهة، وإحتياطي معدات مشروع العامة بالمنطقة الشرقية للقاهرة والذي يتكون من 137 عربة ومعدة، والتي تقوم الشركة بالدفع بها لزيادة كفاءة الخدمات.

واستكملت د. ياسمين فؤاد جولتها بزيارة المحطة الوسيطة المطرية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها من خلال الشركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بأحياء المطرية وحي مصر الجديدة وغرب حي المرج (عزبة النخل) ، حيث تبلغ مساحة المحطة 1200 متر مربع، بطاقة استيعابية ١٣٠٠ - ١٥٠٠ طن، وتم تجهيزها بالموازين وكافة مستلزمات الصحة والسلامة المهنية، كما تحتوي المحطة على معدات لترطيب البيئة الداخلية بالمحطة (ترذيذ المياه) لمنع تصاعد الغبار الطاقة التصميمية للمحطة 700 طن / يوم ولكنها تعمل بكفاءة لا تقل عن 900 طن /يومياً ويتم ترحيل المخلفات يومياً إلى مصنع المعالجة بالسلام، ويتم تطهير وغسل المحطة يومياً لمنع انتشار الروائح الكريهة في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وقد استمعت وزيرة البيئة لعرض تقديمي عن أعمال شركة انفيروماستر ، والأنشطة التي قدمتها من بداية اشتراكها في المنظومة من سبتمبر 2021 حتى الآن، ومنها إعادة تأهيل الجراجات والمعدات ومراكز الإنطلاق، وإنشاء وتشغيل المحطات الوسيطة، التغلب على جزء كبير من المشاكل التي يسببها النباشين و الفريزة في أغلب الأحياء و إدماجهم داخل المنظومة بتوظيفهم أو بتقليص السلبيات الناجمة عن طريقة أعمالهم والتى تؤثر بالسلب على جودة الخدمة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل عدد (300) متطوع بمختلف أحياء المنطقة الشرقية بالتوعية البيئية ومنظومة إدارة المخلفات بعقد الدورات التدريبية بمقر الشركة والجمعيات الأهلية وميدانياً بمساعدة جمعيات التضامن الاجتماعي، ودمج المرأة المصرية بمنظومة النظافة الجديدة بتعيين عدد (400) موظفة وعاملة بإدارات التوعية و الشكاوي، والتعامل مع المخلفات البلدية التي بجمعها ونقلها وترحيلها إلى مصنع التدوير، ورفع التراكمات التاريخية في بعض الأحياء، ودعم مدارس المنطقة الشرقية بصناديق سعه 240 لتر لرفع مستوي الوعي، وتنفيذ مجموعة من برامج التوعية البيئية الخاصة بالشركة بالمنطقة.