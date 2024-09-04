نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024.. مصدر بالتعليم يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترولات التصحيح تعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، بالعام الدراسي 2023/ 2024.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع اعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوي العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024، منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد أن باب القبول بالجامعات والمعاهد مازال مفتوح امام طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، الناجحين فور اعلان النتيجة، سيكون لهم حق التقديم فى المرحلة الثالثة بالتنسيق

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024، أمس الثلاثاء، حيث أدى الطلاب امتحان مواد الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.