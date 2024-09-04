نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. التعليم توجه تعليمات هامة للمديريات - مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025 وصيانة المدارس قبل بدء الدراسة، المقرر أن تنطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، لجميع الصفوف الدراسية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أنه تنفيذا للكتاب الدوري إتاحة دليل الصيانة البسيطة علي موقع الوزارة، مؤكده علي التزام جميع مديري المدارس بطباعته وتنفيذ ما ورد به من تعليمات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه في ضوء القرار الوزاري رقم 1 العمل بدليل صيانة الأبنية التعليمية، وقد تم تقسيم أنظمة الصيانة للأبنية التعليمية بالدليل « صيانة الوقائية والصيانة البسيطة المستمرة والصيانة العاجلة والصيانة الرئيسية».

وأكدت وزارة التعليم، علي المديريات، علي متابعة جاهزية وسائل الأمان والإطفاء بالمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، وخزانات المياه التي تحتاج إلي صيانة دورية لها وبعضها يجب استبدالها بخزانات جديدة صالحة للاستخدام، وخطوط مياه الحريق تحتاج إلي صيانة وزيادة ضخ المياه بها حفاظًا علي امن وسلامة المدارس.