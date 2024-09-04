نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "تاريخية وتأسيس لمرحلة جديدة".. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا اليوم

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز ما جاء في البيان الرسمي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن كواليس وتفاصيل زيارة الرئيس السيسي، إلى تركيا، وجاءت كما يلي:

تشهد زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى تركيا مباحثات معمقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

من المقرر أن يتناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.