جامعة حلوان تتألق في ماراثون الابتكارات بجامعة بنها 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - فريقان من كلية الهندسة بحلوان يشاركون فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

فريق "SDS بهندسة حلوان يحقق إنجازاً مشرفاً بفوزه بالمركز الأول في مسار حماية البيئة

شاركت جامعة حلوان بتميز في معرض الابتكارات العلمية 2024، الذي أقيم في جامعة بنها تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تحت شعار "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024"، استمر من 1 إلى 3 سبتمبر 2024، وشهد مشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية.

مثّل جامعة حلوان فريقان من كلية الهندسة: فريق "Oracle" وفريق "SDS Team"، من قسمي هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات والنظم.

جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، وبإشراف الدكتور أحمد صلاح، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والدكتور محمد الدكروري.

وقد حقق فريق "SDS" إنجازاً مشرفاً بفوزه بالمركز الأول في مسار حماية البيئة، و تكون الفريق من الطلاب من كلا من، محمد خالد، مهاب ياسر، مصطفى فوزى، معاذ محمود.

في حين شارك فريق "Oracle" في مسار إنشاء المدن الذكية والاستدامة، وضم كلاً من: نورالدين مجدي، مهاب ياسر، عبد الرحمن بدوي، عبد الرحمن أشرف، ومحمد محمود أحمد.

وقامت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بجامعة حلوان بتنسيق مشاركة الطلاب في هذا الحدث الهام.

وفي تصريح للدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قال: "نحن فخورون بإنجاز طلابنا في ماراثون الابتكارات بجامعة بنها، هذا النجاح يؤكد التزام جامعة حلوان بدعم الابتكار والبحث العلمي، ونحن نسعى دائماً لتمكين طلابنا من المشاركة في مثل هذه المسابقات التي تعزز قدراتهم الإبداعية وتساهم في تطوير حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستدامة."

من جانبه، اوضح الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان "إن مشاركة طلابنا في هذا الماراثون العلمي تمثل نقطة التقاء حيوية بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، ونحن نؤمن بأهمية تزويد طلابنا بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وهذه المشاركات تساعدهم على صقل مواهبهم وتطبيق معارفهم في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة."

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة جامعة حلوان نحو تعزيز دورها في مجال الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.