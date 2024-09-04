نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: الالتزام في الحصة الأولى بالعام الدراسي الجديد عن المشروعات القومية للوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بالالتزام أن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 بجميع المراحل التعليمية عن المشروعات القومية لغرس الولاء والانتماء لدى الطلاب.

جدير بالذكر، شدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على الاهتمام بأعمال السنة التي تتضمن السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية، مؤكدا أن الهدف من أعمال السنة هو مواصلة تقييم مستوى الطلاب دراسيا وتكثيف تفاعلهم بالفصل بما يساهم في زيادة معدل تحصيلهم الدراسي.

كما أكد وزير التعليم على ضرورة البدء في تنفيذ مجموعات الدعم التعليمي قبل بداية العام الدراسي، وضرورة أن يحصل المعلم على أجر مجزى فوري، وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.