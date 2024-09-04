وزير العمل يستجيب لطلب مواطنة من ذوي الهمم بتوفير فرصة عمل لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - استجاب محمد جبران وزير العمل لإستغاثة المواطنة دعاء أحمد عبدالغني، تسكن في منطقة العمرانية بالجيزة ،ومن ذوي الهمم، وتعاني من بعض الأمراض ،بتوفير فرصة عمل لها في إحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة ...وقامت مديرية عمل الجيزة اليوم الأربعاء بتسليم عقد العمل للمواطنة في إحدى الشركات الخاصة،مع التأكيد على الالتزام بالحد الأدنى للأجور ..وقال الوزير في تصريحات اليوم أن دمج ذوي الهمم في سوق العمل هدف من أهداف الدولة المصرية ،بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،وأوضح أن الاستجابة لهذه المواطنة،والإعلان عن ذلك ،رسالة نؤكد من خلالها حرص الوزارة على توفير فرص عمل لذوي الهمم ،ودمجهم في كافة البرامج التدريبية لتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل .