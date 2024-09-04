المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة والفاعليات لدعم المجتمع المدنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - نفذت قيادة المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الأنشطة والفاعليات المجتمعية لدعم أبناء المحافظات الحدودية التى تقع فى نطاقها ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة .

حيث تم توزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بالمجان على الأسر الأكثر إحتياجاً ، بالإضافة إلى تقديم كافة وسائل الدعم المادى والمعنوى لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع البدوى .

كما حرصت قيادة المنطقة الغربية العسكرية على التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم لأبناء محافظة مطروح من خلال عقد اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل وأعضاء مجلس النواب لعرض المشاكل والصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد اللواء أح / هانى شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفاعليات حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكداً على العقيدة الراسخة لرجال المنطقة الغربية العسكرية بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها لتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، فضلاً عن دورهم فى دعم مقومات التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية بالمحافظات الحدودية .

من جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم للقوات المسلحة لما تقدمه من جهود لدعم المجتمع المدنى بمختلف المجالات فضلاً عن دورها فى حماية حدود الدولة المصرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .