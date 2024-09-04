نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيز آلاف الشقق لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" - سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها في تجهيز آلاف الشقق لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

تشمل المبادرة "سكن مصر" و"محدودي ومتوسطي الدخل"، وتقترب نسبة إنجاز بعض المشاريع من الانتهاء، بينما تسعى الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن لتسريع وتيرة العمل استعدادًا لطرح الوحدات رسميًا.

الإسكان الأخضر في العاشر من رمضان

في إطار متابعة تقدم مشاريع "سكن لكل المصريين"، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بجولة تفقدية في مدينة العاشر من رمضان.

خلال الزيارة، اطلع الوزير على نسبة الإنجاز التي وصلت إلى 43% في عمارات وشقق "الإسكان الأخضر".

وأكد الوزير على اهتمام الدولة بتوفير وحدات سكنية ملائمة في تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، تستهدف شريحة الشباب ومحدودي الدخل.

88 ألف شقة في مدينة العبور الجديدة

تضمن زيارة الوزير أيضًا تفقد نماذج للوحدات التي جرى تشطيبها في مدينة العبور الجديدة.

يجري حاليًا تنفيذ أكثر من 88 ألف وحدة في المدينة. اطمأن الوزير على موقف ربط العمارات السكنية بشبكات المرافق وعلى سير أعمال تنفيذ وتشغيل المنشآت الخدمية.

وقد وجه "الشربيني" بضرورة سرعة إنجاز الوحدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وإنهاء المناطق المكتملة لتسليم الوحدات لحاجزيها في أقرب وقت.

استكمال التجهيزات في مدينة 15 مايو

وفي إطار التجهيزات الجارية في العديد من المدن، يعمل جهاز مدينة 15 مايو على تنسيق المواقع بمشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يتضمن 91 عمارة بإجمالي 2184 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.

ويواصل الجهاز العمل على تنسيق الموقع لعمارات المبادرة في منطقة النرجس، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير الطرق والرصف والمرافق العامة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الزراعة التي تهدف إلى تحسين البيئة العامة للمنطقة.

90 ألف شقة في مدينة أكتوبر الجديدة

فيما يتعلق بمدينتي أكتوبر الجديدة، تشمل المرحلتين الخامسة والسادسة من عمارات "سكن لكل المصريين" 90 ألف وحدة سكنية.

يتم تنفيذ هذه الوحدات في ثلاث مناطق "أ"، "ب"، و"جـ" بمنطقة غرب المطار، على مساحة 3000 فدان، وقد أعلن جهاز المدينة في وقتٍ سابق أن نسبة الانتهاء من تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين" بلغت 85%.

يجري حاليًا استكمال أعمال الإنشاء والتشطيبات، وتوصيل المرافق، ورصف الطرق، وزراعة المساحات الخضراء.

شقق متوسطي الدخل في مدينة حدائق العاصمة

أكدت وزارة الإسكان أنه تم وجارِ إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في مدينة حدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"، تشمل عدة محاور تتوزع كالتالي:

وحدات لمحدودي الدخل.

وحدات لمتوسطي الدخل.

وحدات للمواطنين المرتبطين عملًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عمارات الإسكان المتوسط.

خلال جولته لتفقد نسبة الإنشاءات بالمشروعات الجارية، شدد وزير الإسكان على الشركات العاملة بضرورة تكثيف جهودها لرفع نسب الإنجاز في المشروعات السكنية، بالإضافة إلى تحسين مشروعات الطرق وتوصيل المرافق بالتزامن مع أعمال الإنشاء.