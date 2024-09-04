نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رسالة عاجلة".. ماذا قال الرئيس السيسي عن زيارته لـ تركيا عقب وصوله أنقرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية، ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ماذا قال الرئيس السيسي عن زيارته لتركيا عقب وصوله أنقرة؟

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز ما جاء في تعليق الرئيس السيسي، عقب وصوله أنقرة في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة، وجاء ذلك في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجاء كما يلي:

أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية ولقائي مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور.