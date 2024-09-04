نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة يعقد اجتماعه الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة اجتماعًا تحضيريًا برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي نور الدين والأستاذ الدكتور محمد خفاجي، حيث تمت مناقشة قواعد القبول وتوزيع مقررات البرنامج. يُعد هذا البرنامج، الذي يضم دبلوم وماجستير مهني، الأول من نوعه في الجامعات المصرية والعربية، ويتميز بقدرته على تزويد الخريجين بمهارات متقدمة تدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم الرياضية.

يأتي هذا البرنامج ضمن توجه الدولة نحو الدمج بين العلوم والتكنولوجيا لتطوير القطاعات المختلفة، ويهدف إلى اعداد خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل من خلال تزويدهم بمهارات عصرية تواكب التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي. يمنح البرنامج فرصة للطلاب لدراسة موضوعات متقدمة مثل تحليل الأداء الرياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات تدريب مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات والقياسات البدنية والفسيولوجية والبايوميكانيكية والنفسية مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير في المجال الرياضي.

يقبل البرنامج الخريجين من جميع الكليات، مما يتيح الفرصة لتخصصات متعددة للانضمام والاستفادة من هذا المجال الواعد. وأعلن المجلس أيضًا عن إطلاق الصفحات الرسمية للبرنامج، تمهيدًا لبدء عملية التسجيل التي ستشمل خريجي الجامعات المصرية المختلفة، مما يساهم في نشر الوعي بأهمية هذا التخصص الجديد وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الرياضة المصرية.

كما تقرر تحديد مواعيد المحاضرات بعد مواعيد العمل الرسمية، لإتاحة الفرصة للعاملين في القطاعات المختلفة لحضور المحاضرات دون التأثير على التزاماتهم المهنية.

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