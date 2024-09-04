الرئيس السيسى للشعب التركى: أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 04:30 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، قائلا: "أؤكد سعادتي بقيامى بأول زيارة لبلدكم الصديق بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا".



وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، "أقول للشعب التركي الشقيق، أنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير، في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي والحضاري المشترك الذي يجمعنا".شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، الأربعاء، إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث كان الرئيس أردوغان على رأس مستقبليه بالمطار.



وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.