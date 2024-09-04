نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أردوغان: الشعب المصري مهتم بالثقافة التركية.. والرئيس التركي يبحاث أزمة غزة مع السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الثقافة التركية تحظى باهتمام كبير لدى الشعب المصري، مشددًا على أهمية استمرار تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في أنقرة، حيث أعرب أردوغان عن حرص تركيا على تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأشار أردوغان إلى أن الزخم الإيجابي الحالي في العلاقات التركية المصرية سيؤدي إلى زيادة التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك السياحة. وأكد على أن تعزيز السياحة سيكون جزءًا مهمًا من تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

كما أوضح الرئيس التركي أن مساهمات تركيا ومصر في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين تُعد ذات أهمية كبيرة. وناقش القادة خلال الاجتماعات ضرورة إقامة مشاورات منتظمة بين البلدين لحل القضايا الإقليمية، مع التركيز على أهمية إيجاد حلول لقضية غزة.

ختامًا، أبدى أردوغان تفاؤله بمستقبل العلاقات بين تركيا ومصر، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها. وأشار إلى أن الاجتماعات الثنائية ستسهم في تعميق العلاقات والتعاون في مختلف المجالات.