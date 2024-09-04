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إقبال من الوفود الرسمية وكبرى المؤسسات والشركات العالمية لعقد مباحثات التعاون والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع

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أحمد جودة - القاهرة - شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 إقبالا من الوفود الرسمية وكبري المؤسسات والشركات العالمية لعقد مباحثات التعاون والشراكة  مع الهيئة العربية للتصنيع. 
وفي هذا السياق أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن ترحيب الهيئة بعقد الشراكات الجادة مع كبري المؤسسات والشركات العالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وفتح منافذ جديدة للتصدير وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
ومن أبرز هذه المباحثات كانت شركة نورينكو الصينية والشركة الروسيةRussian Helicopters  والشركة الروسيةNASC والشركة الهندية BDL وشركة كاتيك الصينية
وشركة ايرباص  الفرنسية   
كما قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف بتفقد جناح شركة KAI  الكورية 
كما تفقد جناح الهيئة الجناح الرسمي للهيئةقائد القوات الجوية النيجيرية 
وقائد القوات  بجمهورية تنزانيا 
وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي بجنوب السودان والفريق rabi m Emanuel
South students
وسفير الهند بالقاهرة

حيث أعربوا عن إعجابهم بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الجوية والدفاعية

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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