نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال من الوفود الرسمية وكبرى المؤسسات والشركات العالمية لعقد مباحثات التعاون والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 إقبالا من الوفود الرسمية وكبري المؤسسات والشركات العالمية لعقد مباحثات التعاون والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

وفي هذا السياق أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن ترحيب الهيئة بعقد الشراكات الجادة مع كبري المؤسسات والشركات العالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وفتح منافذ جديدة للتصدير وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

ومن أبرز هذه المباحثات كانت شركة نورينكو الصينية والشركة الروسيةRussian Helicopters والشركة الروسيةNASC والشركة الهندية BDL وشركة كاتيك الصينية

وشركة ايرباص الفرنسية

كما قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف بتفقد جناح شركة KAI الكورية

كما تفقد جناح الهيئة الجناح الرسمي للهيئةقائد القوات الجوية النيجيرية

وقائد القوات بجمهورية تنزانيا

وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي بجنوب السودان والفريق rabi m Emanuel

South students

وسفير الهند بالقاهرة

حيث أعربوا عن إعجابهم بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الجوية والدفاعية