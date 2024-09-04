أسرى إسرائيليين قبل مقتلهم: نتنياهو يحاول التخلص منا بعد فشله فى إنقاذنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - نشرت كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة حماس تسجيلا لأسرى إسرائيليين قبل مقتلهم بسبب الغارات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة.

وبحسب التسجيل، قال الأسير الإسرائيلى ألكسندير لوبنوف فى تسجيل قبيل مقتله: "أقول لشعبنا أخرجوا إلى الشوارع وتظاهروا من أجلنا، أقول لحكومتى أنتم تحاولون قتلنا من أجل عدم إبرام صفقة، أقول لنتنياهو وحكومته لقد فشلتم بإنقاذى وأنتم تحاولون قتلنا".وقالت الأسيرة الإسرائيلية كارميل جات فى تسجيل قبيل مقتلها: "أطالب شعبنا بمواصلة التظاهر وعدم ترك أحد يغلق باب التفاوض، أتوسل لحكومة إسرائيل ونتنياهو ألا يهملوا قضيتنا، أطلب من شعبنا مواصلة التظاهر حتى لا يغلق باب التفاوض".



