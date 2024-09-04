إيهاب جلال يبدأ مرحلة الإفاقة غدا والفحوصات تحدد مدى استجابته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - أصدر نادي الإسماعيلي، بيانا بشأن الحالة الصحية للكابتن إيهاب جلال بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وقال البيان: نهيب بجيمع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته.

وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة الكابتن إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدا، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج.

ونشدد على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة الكابتن إيهاب لسفره للخارج، من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذلك نهيب بجميع وسائل الإعلام، عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا.