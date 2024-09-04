نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب كفر نصار بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في المزايدة العامة لإنشاء وتشغيل حمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب كفر نصار التابع لإدارة شباب الهرم.

وانتهت إجراءات المزايدة بقيمة 31 ألف جنيهًا شهريًا مع الزيادة بنسبة كل فترة زمنية ليعادل 5 مليون و928 ألف جنيهًا خلال فترة العشر سنوات بتكلفة انشائية تقدر بـ 8 ملايين جنيها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يؤكد على أهمية الإستثمار الرياضي داخل المنشآت والعائد الإقتصادي على الدولة والمجتمع من ذلك،مع توفير فرص العمل للشباب،وأيضًا العائد الإنشائي والتطوير الذي حدث في الهيئات الشبابية والرياضية.

وتعد مشروعات الطرح الإستثمارى من المشروعات التى توليها وزارة الشباب والرياضة أهتماما بالغًا فهي تأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتسويقية بكافة المنشآت والمشروعات الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، كذلك تقلل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور محمود الصبروط إلى أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للمديرية وتعظيم دور الوزارة فى التعاون مع الدولة.