نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 7 أطنان أسمدة ودقيق بلدي مدعم بمخازن مخالفة بالبدرشين ومنشأة القناطر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الحملات التموينية التي نفذتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين لمداهمة المخازن المخالفة وتمشيط الأسواق.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات والتي تمكنت من ضبط ٤ طن سماد يوريا ( ٨٠ شيكارة زنه ٥٠ كجم للواحدة ) مخصص لوزارة الزراعة ومحظور حيازته أو الاتجار به داخل مخزن مخالف بناحية قرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

كما شملت الجهود ضبط منشأة دون ترخيص بناحية الوحدة المحلية بابو غالب بمركز منشأة القناطر عبارة عن مطحن يقوم بنخل الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز والمحظور حيازته أو الاتجار به ثم اعادة تعبئة الدقيق ليباع على إنه دقيق حر وغير مدعم لتحقيق مكاسب مالية كبيرة حيث تم ضبط والتحفظ علي ٣ طن دقيق بلدي مدعم بحوزته ( ٦٠ شيكارة زنه ٥٠ كجم للواحدة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

وقد جاءت الحملات برئاسة السيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة ومتابعة محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين والإدارات والجهات المعنية.

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