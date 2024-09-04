أحمد الطاهري: سنشاهد جميعا نهاية نتنياهو وهو في السجن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - ردّ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، على أكاذيب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قالها قبل قليل في مؤتمر صحفي، بشأن سماحه بدخول ملايين الأطنان من المساعدات وأن الجيش الإسرائيلي يسعى بعدم الإضرار بالمدنيين ويمتلك الأخلاقيات.

وقال "الطاهري"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أي شاحنات التي سمح بها نتنياهو؟! قتل قطاع غزة ودمره، وقتل الأبرياء في المخيمات ويتحدث عن شاحنات؟! الأمم المتحدة والأرقام موجودة، ونتائج المفاوضات الإنسانية موجودة".

وتابع الكاتب الصحفي: "هذا الشخص يبحث الآن عن أمرين، إطالة أمد الصراع وتوسيع رقعته للهروب من مصيره المحتوم وهو السجن، وسنشاهد جميعا نهاية نتنياهو وهو في السجن، والذي يتحدث الآن عن تهريب السلاح سينفضح أمره وسيرى العالم أن ما جرى في 7 أكتوبر كان سلاحه مهربا من إسرائيل، وهذا الكلام ما جاء بالصحافة الإسرائيلية".