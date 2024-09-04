نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا.. قرارات جديدة تطيح بعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عدد من القرارات الجديدة للدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتي جاءت بنقل وتغيير عدد من قيادات قطاع الآثار المصرية القديمة

وحصلت دوت الخليج حصريًا على صور تلك القرارات والتي جاءت نتائجها كالتالي:

منطقة سقارة

تكليف سمير عبد الرؤوف بالعمل كمدير منطقة سقارة وتكليف الدكتور محمد يوسف بالعمل كمدير لآثار إمبابة

نقل صبري فرج من مدير عام سقارة إلى مدير عام آثار الواحات البحرية

البحر الأحمر

تكليف عبد الرحيم محمود أحمد بالعمل كمدير عام لآثار البحر الأحمر

سوهاج

تكليف محمد نجيب رضا بالعمل كمدير عام لآثار سوهاج

أسوان

تكليف أحمد محمد عبد الظاهر بالإشراف على منطقة آثار أسوان

نقل عبد المنعم سعيد خضر من مدير عام أسوان بالعمل في تفتيش آثار القصير

تكليف فهمي محمود محمد بالعمل كمدير عام آثار الأقصر وأسوان

قنا

تكليف السيد جاد الرب كمدير عام آثار قنا

تكليف أشرف عبد العال عكاشة بالعمل في أثار البلينا

تكليف أيمن امين هندي العمل بمنطقة اثار قنا

تكليف ماريانا دانيال راضي بالعمل في منطقة آثار قنا

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