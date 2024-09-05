نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضور بـ«المصرية للاقتصاد والتشريع»: زيارة السيسي لأنقرة فرصة للتوسع الاقتصادي بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة وتوقيع مذكرات تفاهم مع نظيره التركي رجب أردوغان، هي زيارة غاية في الأهمية لأنها تتويج لمسار تحسين العلاقات بين مصر وتركيا، بعد عام ونصف من الاضطرابات بين البلدين.

وأضاف «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية التركية من المنظور الاقتصادي والتجاري يمكن وصفها بوصفين، الأول هو التوافق بين البلدين وعدم تأثر العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما رغم فترة الاضطرابات التي كانت موجود خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الصفة الثانية تتعلق بحالة التوزان التجاري، فحجم الصادرات من تركيا إلى مصر تساوي حجم الصادرات الواردة من مصر إلى تركيا، على عكس الميزان التجاري بين مصر والصين، بحيث تزداد الصادرات عن الواردات.

وأوضح، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة فرصة للتوسع الاقتصادي بين البلدين، حيث إن المستثمرين الأتراك دائمًا ما يبحثون عن فرص خارج تركيا للتوسع في استثماراتهم، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال التركي يبحث عن الأسواق الخارجية، وبالتالي فإن العلاقة بين مصر وتركيا تستهدف استثمار أجنبي مباشر.