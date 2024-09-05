نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة من الخميس 5 سبتمبر حتى الثلاثاء 10 سبتمبر 2024: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة، بداية من اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 وحتى الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر 2024، حيث ستشهد معظم أنحاء البلاد طقسًا حارًا نهارًا ورطبًا خلال الليل، مع فرص هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024

توقعت الهيئة أن يسود اليوم طقس حار رطب على معظم الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

من جهة أخرى، تتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مما يؤدي إلى تقليل عدد ساعات سطوع الشمس.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يساهم في تلطف الأجواء وتقليل الشعور بالحرارة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 31 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 38 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 35 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 39 درجة مئوية.

توقعات الطقس حتى الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

تستمر حالة الطقس الحار والرطب نهارًا على أغلب المناطق، بينما تشتد درجات الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون الأجواء مائلة للحرارة ليلًا.

كما يستمر نشاط الرياح على عدة مناطق مما يساعد في تقليل الإحساس بالحرارة خلال النهار.

وتبقى هناك فرص لتكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية