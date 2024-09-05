نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، مع طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل الطقس

الطقس: يسود طقس حار رطب على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يسود طقس حار رطب على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فرص الأمطار: توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. تأثير الرياح: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تحسين الحالة الجوية بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

العظمى: 33°C

الصغرى: 26°C

الإسكندرية:

العظمى: 32°C

الصغرى: 24°C

شرم الشيخ:

العظمى: 38°C

الصغرى: 28°C

الأقصر:

العظمى: 39°C

الصغرى: 28°C

أسوان:

العظمى: 40°C

الصغرى: 28°C

حالة البحرين:

البحر المتوسط:

الحالة: خفيفة إلى معتدلة

ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر

الرياح: شمالية غربية

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة

ارتفاع الموج: من 1.5 متر إلى 2.25 متر

الرياح: شمالية غربية

نسبة الرطوبة وسرعة الرياح:

القاهرة الكبرى:

سرعة الرياح: قد تصل إلى 30 كم/ساعة

نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 80%، والصغرى نهارًا تصل إلى 35%

الوجه البحري:

سرعة الرياح: قد تصل إلى 30 كم/ساعة

نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 85%، والصغرى نهارًا تصل إلى 40%

السواحل الشمالية:

سرعة الرياح: قد تصل إلى 34 كم/ساعة

نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 90%، والصغرى نهارًا تصل إلى 50%

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

سرعة الرياح: قد تصل إلى 40 كم/ساعة

نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 60%، والصغرى نهارًا تصل إلى 30%

شمال ووسط الصعيد:

سرعة الرياح: قد تصل إلى 32 كم/ساعة

نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 60%، والصغرى نهارًا تصل إلى 20%

جنوب الصعيد:

سرعة الرياح: قد تصل إلى 32 كم/ساعة

نسبة الرطوبة: العظمى ليلًا تصل إلى 35%، والصغرى نهارًا تصل إلى 15%

تذكير

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.