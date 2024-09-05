وزير العمل يعلن نجاح مفاوضات جماعية أعادت الدوران الكامل لعجلات الإنتاج في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس عن عودة العمل بكامل طاقته داخل شركتي مفكو حلوان لصناعة الأثاث ،وإنترمت للمقاولات التي تعمل في نطاق شركة أسمنت بورتلاند..وكان الوزير جبران قد وجه مديرية عمل محافظة القاهرة برئاسة أحمد عزاز ،بتشكيل لجنة مختصة من المديرية، والتوجه إلى مقر العمل في هاتين الشركتين ،لمتابعة مطالب العمال المشروعة، وإنعقدت لقاءات بين الإدارة ،وممثلي العمال ،لصياغة مفاوضات جماعية نجحت في عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها..وكان عمال شركة مفكو حلوان للأثاث والبالغ عددهم 993 عاملَا،طالبوا بمجموعة من المطالب التي جرى تنفيذ بعضها ،ومنها زيادة مبلغ 500 جنيه على الراتب الشهري،وكذلك رفع بدل الانتقال من 5% إلى 10% ،وبشأن مطالب عمال شركة إنترمت للمقاولات ،نجحت المفاوضة الجماعية بصرف مقابل إجازات لعدد 70 عامل،كانوا قد تقدموا بها في وقت سابق ،إلى إدارة الشركة،التي رفضت صرفها ،في ذلك الوقت.وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل عاد جميع العمال إلى العمل ،بعد أن تلقوا وعودا، بأن كافة مطالبهم المتبقية محل دراسة وبحث ،كما أكد العمال حرصهم على دوران عجلات العمل وزيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ،وتوجهوا بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على المتابعة والتوجيهات المباشرة ،من جانب الوزير محمد جبران ..