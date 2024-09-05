صحف الكويت تبرز زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وتحقيق تطلع الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة.

وفي صحيفة الرأي الكويتية وتحت عنوان "قمة السيسي - أردوغان .. نقلة إستراتيجية " أوضحت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القاهرة تعمل على تأسيس مرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات بين مصر وتركيا ، بينما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان ، أن مساهمات البلدين في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمرا حيويا ، حيث تم التوقيع على 17 اتفاقية في مختلف المجالات، والاتفاق على 36 بندا.

وتابعت الصحيفة أن الزعيمان شددا على موقفهما المشترك تجاه القضية الفلسطينية، المحور الأساسي للقمة، والتي أبرزت موقفهما الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان " السيسي وأردوغان بحثا في أنقرة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك" أنه على وقع تحسن العلاقات وتقارب المصالح في العديد من الملفات الإقليمية ولا سيما في حوض المتوسط وإفريقيا، أظهر الرئيسان توافقا خلال قمة جمعت بينهما في أنقرة أمس، على ملفات رئيسية في المنطقة بدءا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصولا إلى الصومال ساحة التوترات الجديدة في القرن الإفريقي.

ووصفت الصحيفة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالحافل في أنقرة خلال أول زيارة له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة، كما عقد الرئيسان سلسلة محادثات تناولت أوجه التعاون المشترك وتبادل الرؤى بالقضايا الإقليمية والدولية والموقف من التطورات الإقليمية خاصة الوضع المتأزم في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا متواصلاً منذ 11 شهرا، وسبل إنهاء الأزمات في سورية وليبيا والسودان وخفض التصعيد في الشرق الأوسط بشكل عام، وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط والقرن الإفريقي بشكل يحفظ أمن الصومال ووحدة أراضيه .

وتحت عنوان " أردوغان والسيسي ترأسا أول اجتماع لمجلس التعاون التركي - المصري " قالت صحيفة النهار الكويتية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أنه تجمع بين مصر وتركيا الدولتين العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية. .وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استنادا لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي".

وذكرت صحيفة الجريدة تحت عنوان " توافق بين السيسي وأردوغان .. من غزة إلى الصومال " أنه خلال مؤتمر صحفي مشترك، قال أردوغان إن «مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة، واتفقنا في اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخصوصاً قضية غزة»، مشيرا إلى أن تركيا ومصر لديهما موقف مشترك بضرورة «إنهاء المجازر والتوصل إلى وقف إطلاق النار»، وأن مساهماتهما في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمرا حيويا .. معلنا رفضه القاطع لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر.

وتابعت الصحيفة أن أردوغان شدد على أن سياسات بنيامين نتنياهو تلقي بالمنطقة والعالم كله في الخطر، وأن داعميه هم المسؤولون عن وفاة كل مدني بريء في غزة بسبب الجوع والعطش ونقص الدواء ، مشيرا إلى أننا نتعاون مع مصر في جميع القطاعات خاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية ونواصل تعزيز العلاقات.