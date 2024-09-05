نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم، حيث يُتوقع استقرار درجات الحرارة مع انخفاض طفيف في قيم الحرارة.

يشهد الطقس في مختلف المناطق تنوعًا بين الحار والرطب خلال النهار والمائل للحرارة والرطب خلال الليل.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

وفقًا لتوقعات الأرصاد، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في الظل، مع ظهور بعض الظواهر الجوية.

تشمل التوقعات ما يلي:

شبورة مائية خفيفة: قد تظهر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.

أمطار خفيفة: قد تسقط على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

رياح معتدلة: تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة، مما قد يساهم في تحسن الأجواء بشكل مؤقت.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

توزعت درجات الحرارة على النحو التالي وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

القاهرة والوجه البحري:

العظمى: 33 درجة مئوية

المحسوسة: 35 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 31 درجة مئوية

المحسوسة: 34 درجة مئوية

جنوب سيناء:

العظمى: 38 درجة مئوية

المحسوسة: 40 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 35 درجة مئوية

المحسوسة: 37 درجة مئوية

جنوب الصعيد: