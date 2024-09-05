أخبار مصرية

ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن وإصابته باستخدام "كلب" في القاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "مصاب بعقر كلب بالساق وكدمات متفرقة بالجسم) بتضرره من (مالكة شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة القسم و 3 موظفين بذات الشركة) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وقيام أحدهم بإطلاق "كلب مرخص" عليه مما أسفر عن إصابته وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لإعتراضه على تأخر مالكة الشركة فى تسليمه منتجات قام بشرائها وسدد قيمتها المالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الكلب "تم إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الحيوان"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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