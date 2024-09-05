ضبط شقيقين بالقاهرة هاربين من حكم بالإعدام في قضية قتل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (شقيقان) بنطاق محافظة القاهرة محكوم عليهما غيابى بالإعدام لكلاً منهما فى قضية (قتل عمد – شروع فى قتل).

وضبط (عاطل - مقيم بمحافظة قنا) محكوم عليه بالحبس 28 سنة وشهر فى عدد 17 قضية (نصب) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا ( سرقة بالإكراه – حيازة سلاح نارى ) ، وبحوزته ( بندقية آلية وعدد من الطلقات)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.