ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنيا بقيمة 4.840 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسكندرية - المنيا) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام).

ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بنى مزار ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى – عدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,840 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.