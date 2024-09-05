نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تبحث آليات تدشين المشروع القومى للتنمية البشرية لتنظيم الأنشطة المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع لاتخاذ مايلزم من إجراءات للإعداد لتدشين المشروع القومى للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف إستفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وأكد المحافظ على ضرورة أن تستهدف الأنشطة جميع فئات المواطنين من أهالى المحافظة وأن يستفيد من خدماتها كل فرد من أفراد المجتمع.

كما أشار المحافظ إلى أن المبادرة ستشمل إطلاق قوافل طبية وتوعوية ومعارض للسلع والحرف اليدوية وخدمات السجل المدنى وفعاليات ثقافية وترفيهية وأنشطة ودورات تدريبية وتوزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية.

وفى هذا الإطار، عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ إجتماعا تنسيقيا موسعا مع مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة وذلك لتوضيح أهداف المبادرة وتوزيع الأدوار والإعداد ليوم التدشين.

كما ناقشت عبدالحليم مهام كل جهة خلال الحفل وكذا فعاليات المشروع والمساهمات والأنشطة والفعاليات التى ستنظمها كل منها، مؤكدة على أهمية المشروع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتكامل جهود أجهزة المحافظة لرفع مستوى معيشتهم.

ودعت نائب المحافظ كافة الجهات الراغبة فى المساهمة بالمشروع بالتقدم والمشاركة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الإستفادة من الخدمات والفعاليات المقرر تنظيمها.