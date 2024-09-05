جامعة القاهرة تواصل فعاليات معسكر قادة المستقبل حول ”بناء الإنسان وتعزيز الهوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - د. محمد معيط:الشمول المالى أداة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطنى وله تحديات لابد من مواجهتها واستثمار الفرص المرتبطة به.

د. أحمد رجب :توعية الطلاب بالقضايا المالية والاقتصادية ضرورة لإعداد جيل من القادة الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.

تواصل جامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الطلاب في مختلف المجالات، وفي هذا السياق، ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، محاضرة حول الشمول المالي، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

عُقدت المحاضرة في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، حيث أكد الدكتور محمد معيط خلال المحاضرة على أهمية الشمول المالي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى التحديات والفرص المرتبطة بتحقيق الشمول المالي في مصر، مستعرضًا التجارب الناجحة والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد رجب بمحتوى المحاضرة والمعلومات التي قدمها الدكتور محمد معيط للطلاب لتثقيفهم وزيادة وعيهم، مشددًا على أهمية توعية الطلاب بالقضايا المالية والاقتصادية الحديثة، ودورها في إعداد جيل من القادة الشباب القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي يقدمها معسكر قادة المستقبل هذا العام تحت عنوان "بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية"، حيث بدأت فعاليات المعسكر من 24 أغسطس وتستمر حتى 18 سبتمبر، ويتضمن برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع كوكبة من قيادات الجامعة والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.