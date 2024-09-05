بنسبة تنفيذ 90%.. 22 مشروعا صحيا ضمن «حياة كريمة» في الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن مشروعات الصحة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، 25 مشروع منهم 8 وحدات رفع كفاءة و17 إنشاء جديد على نظام التأمين الصحى الشامل، وتم نهو 14 مشروعا وجارى العمل فى 11 مشروعا بنسبة تنفيذ تقارب 90%.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تابع نقل العاملين وإعلان التشغيل التجريبى لمركز طب الأسرة بقرية حانوت، والذى يعد أول مركز يتم تشغيله، المنشأ على نظام التأمين الصحى الشامل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذى يخدم أهالى قرى الوحدة المحلية بحانوت بخدمات طبية متميزة.