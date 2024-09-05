انت الأن تتابع خبر استعداداً للصرف الرسمي وفقًا لقرارات الوزارة "تاريخ صرف التموين شهر سبتمبر 2024" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بتزامن مع اقتراب تاريخ صرف التموين شهر سبتمبر لأننا اليوم نعيش اخر ايام شهر أغسطس، ولم يعد يفصلنا عن شهر سبتمبر إلا القليل، ولذلك أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن أن بداية الصرف ستكون يوم الأحد القادم الموافق ل 1 من شهر الميلادي سبتمبر، ولن يكون هناك أي تغييرات بشأن نصيب الفرد، ولمزيد من المعلومات تابعوا معنا الفقرات التالية.

تاريخ صرف التموين شهر سبتمبر

على جميع الراغبين في معرفة تاريخ صرف التموين لشهر سبتمبر، سيتم توضيحها لكم في الآتي:

وزارة التموين والتجارة الداخلية تعلن عن بداية صرف السلع التموينية في اليوم الأول من شهر سبتمبر.

على أن الصرف سيكون متاح على مدار الشهر.

فعلى جميع الحاصلين على البطاقة التموينية والتي يبلغ عددهم حوالى ثلاثة وعشرين مليون مستفيد.

الذهاب إلى المنافذ التموينية والبدء في صرف مستحقاتهم من النصيب الخاص بهم.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

وزارة التموين توضح أمور هامة حول نصيب الفرد في بطاقة التموين لهذا الشهر، وهي كالتالي: