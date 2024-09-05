نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح برنامج التدريب الدولى لدراسات تخزين الكربون والاستكشافات البحرية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اطار استراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى في توطين ونقل التكنولوجيا في مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق نظم مركز الحد من المخاطر البحرية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور عمرو حمودة رئيس المركز بالتعاون مع شركات البترول الدولية (شلمبرجير، انرجين ويونيتد انرجى ) مع مكتب نقل التكنولوجيا ونادى ريادة الاعمال برئاسة الأستاذة الدكتورة/ سوزان الغرباوى بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تم افتتاح المعسكر التدريب الدولى بعنوان تكنولوجيا تخزين الكربون.

حيث يشارك في المعسكر متدربين من عدد سته دول وهم السعودية – المكسيك – رومانيا – ازرابيجان – فنزويلا - أندونيسيا بالإضافة إلى عدد أربعة وعشرون مشترك من الجامعات المصرية من أقسام الجيولوجيا والجيوفيزياء. حيث ينعقد معسكر التدريب بفرع المعهد بالإسكندرية برعاية أستاذة الدكتورة عبير منير مدير الفرع والاستاذة الدكتورة علا عبد الوهاب رئيسة الشعبة البيئة البحرية.

حيث أشار السيد الأستاذ الدكتور عمرو حمودة بأن المعسكر يمثل علامة فارقة مهمة في التزامنا بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلى طلاب الجامعات المصرية من خلال مبادرات التدريب الدولى في هذا المجال، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعرفة وتنمية المهارات من خلال تجميع الطلاب من مصر ومختلف الدول لتبادل المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية وبخاصة دراسات الكربون وتأثيرات التغييرات المناخية. حيث إننا نعمل على تعزيز شبكة عالمية من العلماء والمهتمين الطموحين المكرسين للاستدامة البيئية.

وقد شجع المشاركين على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة. من خلال تبادل المعرفة وكسب المعرفة من المدربين المتميزين لدينا، والإستفادة من التدريب العملى على السفن البحثية. وقد تم تكريم العديد من العلماء في هذا المجال ضمن فاعليات الافتتاح.