نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس: توقعات الأرصاد الجوية لشهر سبتمبر وفصل الشتاء 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأشهر الماضية، حيث سجل شهر يونيو 2024 أعلى درجات حرارة في تاريخ السجلات المصرية، ليكون الأكثر سخونة بين جميع شهور يونيو على الإطلاق.

كذلك كان شهر يوليو من بين أكثر الأشهر سخونة التي مرت على البلاد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ولكن رغم ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس، إلا أنه لم يكن الشهر الأكثر سخونة في التاريخ.

توقعات الطقس لشهر سبتمبر 2024

في حديثه لبرنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد»، أوضح القياتي أن شهر سبتمبر الحالي من المتوقع أن يشهد درجات حرارة تكون حول المعدلات الطبيعية أو أعلى بدرجة واحدة كأقصى تقدير.

وعلى الرغم من أن هناك أيامًا قد تشهد درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي، إلا أن هذا لا يعني أن الشهر سيكون حارًا بشكل استثنائي.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعمل حاليًا على دراسة السمات المناخية لفصل الخريف لعام 2024، وبمجرد الانتهاء منها، ستصدر بيانًا تفصيليًا يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس للفصل القادم.

الطقس في فصل الشتاء: هل سيكون الأبرد؟

بالنسبة لفصل الشتاء المقبل، أكد الدكتور القياتي أنه من المبكر الجزم بما إذا كان سيكون الأكثر برودة أو لا، حيث ما زلنا في فصل الخريف، ومن ثم لا تزال المؤشرات المتعلقة بفصل الشتاء غير دقيقة.

وأضاف أن الوقت ما زال يفصلنا عن فصل الشتاء، وستكون هناك المزيد من التحديثات مع اقتراب الموسم.

العوامل المؤثرة في الطقس الحالي

تشهد مصر حاليًا تأثيرات "المرتفع الأزوري"، وهو ظاهرة مناخية تتسبب في دخول كتل هوائية معتدلة إلى البلاد.

هذا المرتفع يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تشكل السحب الخفيفة خلال فترات متفرقة من اليوم على المناطق الشمالية من الجمهورية.

هذا التغير في الطقس يسهم في انخفاض درجات الحرارة، مما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بالأشهر الماضية، وعلى الرغم من ذلك، تبقى بعض الأيام حارة نسبيًا بفعل العوامل المناخية المتغيرة.

استعدادات لفصل الشتاء 2024

في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء، تعمل الأجهزة الحكومية في مصر على تجهيز البنية التحتية لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة. فمثلًا، بدأت عدة مناطق مثل مدينة الشيخ زايد ومدينة البحيرة في اتخاذ تدابير وقائية، مثل اصطفاف المعدات وتجهيز محطات الصرف الصحي لمواجهة أي سيول أو أمطار غزيرة متوقعة خلال فصل الشتاء.

هذه الجهود تأتي في إطار التخطيط الاستباقي لتفادي أي أضرار قد تسببها الأحوال الجوية السيئة.

تأثير الطقس على الحياة اليومية

التقلبات الجوية قد تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة في الفترات الانتقالية بين الفصول.

فمن المهم متابعة النشرات الجوية وتحديثات الأرصاد الجوية باستمرار لتجنب أي مخاطر قد تحدث نتيجة للطقس غير المستقر.

كما يُنصح بتجهيز الملابس المناسبة والتخطيط الجيد للأنشطة الخارجية خلال الفترات التي تشهد تقلبات حادة في درجات الحرارة.