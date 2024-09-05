أخبار مصرية

قرقاش: زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا خطوة مهمة تحمل رؤية إيجابية للمستقبل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 12:35 مساءً - أشاد المستشار الدبلوماسى لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمى.

وكتب قرقاش، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بمنصة X: "زيارة فخامة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمى، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل".

وأضاف الدول العربية والإقليمية مطالبة اليوم بالتواصل والتعاون وترتيب أولوياتها للتصدي للتحديات وتحقيق الازدهار والاستقرار المشترك".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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