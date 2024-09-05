نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بعد قرار وزارة المالية بتبكير الصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي لموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين بالدولة، بعد إعلان وزارة المالية المصرية رسميًا عن تبكير موعد الصرف لهذا الشهر.

وجاء هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتخفيف العبء المالي على الموظفين مع اقتراب المناسبات الهامة والأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

حددت وزارة المالية أيام صرف المرتبات للعاملين بالدولة لشهر سبتمبر 2024. وفقًا لتصريحات شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات بالوزارة، سيتم بدء صرف المرتبات اعتبارًا من الأحد 22 سبتمبر 2024.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم صرف المتأخرات للعاملين خلال أيام 8، 9، و10 سبتمبر 2024.

الفئات المستفيدة من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

سيتاح للعاملين بالدولة إمكانية الحصول على مرتباتهم عبر عدة وسائل تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) : يمكن للموظفين استخدام أي ماكينة صراف آلي لسحب مرتباتهم بسهولة.

: يمكن للموظفين استخدام أي ماكينة صراف آلي لسحب مرتباتهم بسهولة. فروع البنوك المختلفة : يستطيع العاملون التوجه إلى البنوك لصرف المرتبات من الحسابات البنكية المرتبطة برواتبهم.

: يستطيع العاملون التوجه إلى البنوك لصرف المرتبات من الحسابات البنكية المرتبطة برواتبهم. البريد المصري: يمكن صرف المرتبات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة

بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، أصبح الجدول الزمني الجديد كما يلي:

صرف المتأخرات : سيتم صرفها أيام 8، 9، و10 سبتمبر 2024.

: سيتم صرفها أيام 8، 9، و10 سبتمبر 2024. صرف المرتبات: بدءًا من الأحد 22 سبتمبر 2024.

جدول الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لعام 2024

جاءت آخر قيمة معلنة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي لعام 2024 كالتالي:

الدرجة السادسة : يحصل الموظفون على 6000 جنيه .

: يحصل الموظفون على . الدرجة الخامسة : المرتب المقرر هو 6500 جنيه .

: المرتب المقرر هو . الدرجة الرابعة : يحصل العاملون على 7500 جنيه .

: يحصل العاملون على . الدرجة الثالثة : يتقاضى العاملون 8000 جنيه .

: يتقاضى العاملون . الدرجة الأولى : يحصلون على 8200 جنيه .

: يحصلون على . درجة المدير العام : يتقاضى الموظفون في هذه الفئة 9200 جنيه .

: يتقاضى الموظفون في هذه الفئة . الدرجة العالية : المرتب المقرر هو 10200 جنيه .

: المرتب المقرر هو . الدرجة الممتازة: يحصلون على 12200 جنيه.

أهمية تبكير صرف المرتبات

جاء قرار وزارة المالية بتبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 استجابة لحاجة العاملين في الدولة إلى الدعم المالي المبكر لتغطية التزاماتهم اليومية والمتطلبات المعيشية.

هذا القرار من شأنه أن يسهم في توفير السيولة المالية الضرورية للموظفين ويساعدهم في إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات التي تتطلب نفقات إضافية.

مواعيد صرف المرتبات لشهور 2024 المتبقية

تم تحديد مواعيد صرف المرتبات لبقية شهور عام 2024 كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 : يوم 17 أكتوبر 2024 .

: يوم . موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 : يوم 21 نوفمبر 2024 .

: يوم . موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024: يوم 26 ديسمبر 2024.

الاستعداد لصرف المرتبات

تنصح وزارة المالية العاملين بالدولة بضرورة التأكد من جاهزية الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي للحصول على المرتبات بسهولة.

كما تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية عند استخدام ماكينات الصراف الآلي لتجنب أي محاولات احتيال.