نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من جامعة حلوان يقوم بزيارة سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وفد من جامعة حلوان بزيارة إلى سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الرامية إلى تعزيز التعاون مع الملحقيات الثقافية وبحث سبل زيادة أعداد الطلاب الوافدين.

وضم الوفد برئاسة الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بجامعة حلوان، وكلًا من الدكتور عادل المهدي، والدكتورة مونيكا موريس، نواب المدير التنفيذي، والأستاذ علي سلامة، المسؤول الإداري.

وخلال مقابلة الوفد للسفير علي عبدي أواري

سفير جمهورية الصومال الفيدرالية والمندوب الدائم لدى الجامعة الدول العربية رحب بهم وأرسل تحياته وشكره لرئيس جامعة حلوان

وكان في استقبال الوفد الأستاذ إبراهيم محمد عمر، المستشار الثقافي بالسفارة، والمستشار عبد الرحمن محمود والمستشار عبدالفتاح علي نور و المستشارة رقية حسن.

وخلال اللقاء، رحب الأستاذ إبراهيم بالوفد وأعرب عن تقديره لجهود جامعة حلوان في احتضان الطلاب الصوماليين في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

من جانبه، استعرض الدكتور هيثم سويلم رؤية جامعة حلوان لزيادة استقطاب الطلبة الصوماليين، موضحًا أنه سيتم تقديم منح دراسية تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تصل إلى 60 منحة.

كما أشار إلى أن الشرط الأساسي للطلاب المتقدمين هو أن يكونوا مستجدين (غير مقيدين سابقًا)، وأن يتم التقديم عبر منصة "ادرس في مصر" مع ضرورة الحصول على الترشيح والتسجيل في موقع جامعة حلوان.

بدورها، وجهت السفارة الطلاب الصوماليين إلى ضرورة التقديم عبر المسار الشخصي وليس مسار EGY AID عند التسجيل في موقع "ادرس في مصر" عبر الروابط التالية

في الروابط أدناه:

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/login

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/login



ولمزيد من التفاصيل، دعت السفارة الطلاب للتواصل مع أمير أحمد آدم، مسؤول مكتب الاتصال والإعلام بسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في القاهرة.