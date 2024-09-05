رئيس الأعلى للإعلام يلتقي رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 01:36 مساءً - جبر: تعاون مشترك لدراسة تأثير سوشيال ميديا على الشباب

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، د. هالة رمضان، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جبر أهمية الدور الذي يلعبه المركز لتوعية المواطنين حول الظواهر التي يمر بها المجتمع المصري، ووضع الاستراتيجيات التي تمكن من مواجهتها، وأشاد بسعي المركز للنهوض بالبحوث العلمية التي تتناول القضايا والمشكلات الاجتماعية للوصول إلى حلول ومقترحات، تساهم في رفع مستوى الوعي واتخاذ قرارات علمية مدروسة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين مختلف وسائل الإعلام وعلماء وباحثي المركز للعمل لتوعية المواطنين بالمشاكل التي يمر بها المجتمع، والعمل على نشر الحلول المقترحة لها، خصوصاً ما يتعلق بمشاكل الأجيال الجديدة في ظل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وانتشار ظواهر سلبية كثيرة بسبب التعامل الخاطئ مع وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها أشادت د. هالة رمضان بالدور التوعوي الذي يقوم به الإعلام، معربة عن تطلع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى تعزيز التعاون مع المجلس ومختلف وسائل الإعلام للعمل على وضع خطط لتعزيز الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع.

كما تناول اللقاء حواراً حول قضايا كثيرة أهمها: تأثير السوشيال ميديا على المجتمع مستشهداً بجريمة عريس المنصورة، واستخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي والسلطة الأبوية، والمنصات الخارجية وما يتضمنه محتواها من (مثلية – تطرف – عنف)، وتعرض الجمهور المصري للمحتوى الخاص بشئون الأسرة على قنوات اليوتيوب والترويج عبر صفحات السوشيال ميديا، والألعاب الاليكترونية وتأثيرها على الأطفال والشباب في مواجهة الصعوبات، وجرائم الألعاب الإليكترونية.

كما تناول اللقاء أهمية تسليط الضوء على القضايا والمشاكل من خلال برامج التوك شو لتوعية الجمهور والتأكيد على أن هذه القضايا على أجندة الإعلام في مصر مع طرح حلول لها.