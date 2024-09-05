تفاصيل تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الحدود مع غزة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البرى.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى الحفاظ على حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا ًبعد جيل.

وأكد على أهمية التحلى بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام بإحترافية عالية، كما إطمئن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل ومنظومة التأمين لخط الحدود الشمالية الشرقية.

واستمع إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنسيق بين كافة التخصصات بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار ال 24 ساعة.

كما شارك رئيس أركان حرب القوات المسلحة المقاتلين تناول وجبة الغذاء داخل إحدى نقاط خط الحدود الدولية، مؤكدًا على ضرورة تفهمهم لمهامهم المكلفين بها والتى تعتمد على اليقظة العالية والقدرة على التعامل مع كافة المواقف الطارئة.

وشكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر التأمين لما يبذلوه من جهد فى مجال تأمين خط الحدود الدولية، مؤكدًا على ثقة القيادة العامة للقوات المسلحة فى قدرتهم وكفاءتهم القتالية مع الحرص على عدم الإنصياع للشائعات والأحاديث التى تهدف إلى النيل من الدولة المصرية التى تحملت الكثير فى حربها على الإرهاب وتجفيف منابعه حتى تحقق الأمن والإستقرار الذى ينعم به الشعب المصرى عمومًا وأهالى سيناء بوضع خاص.

أعقب ذلك المرور على عدد من الإرتكازات الأمنية بمدينة رفح حيث نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى للمقاتلين، وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة، موجهًا التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم دفاعًا عن أرض سيناء الغالية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة يحملون على عاتقهم مسئولية الدفاع عن تراب هذا الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وأدار حوارًا مع عدد من المقاتلين إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات.

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة من مركز عمليات قطاع تأمين شمال سيناء إجراءات فرض السيطرة وتأمين المشروعات التنموية التى تنفذ فى إطار خطة التنمية الإستراتيجية لشمال سيناء، مشيدًا بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غالى ونفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، وعلى هامش الزيارة إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمحافظ شمال سيناء ومدير الأمن لإستمرار تنسيق الجهود بما يخدم طموح أبناء شمال سيناء فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لهم.

حضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقائد الجيش الثانى الميدانى والقائم بأعمال رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية وقائد القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة.