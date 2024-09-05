مصدر رفيع المستوى: نتنياهو يسعى لتحميل الدول الأخرى مسئولية فشله

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 02:33 مساءً - قال مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفتقد للمصداقية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسئولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، الذي شهد إبادة جماعية.

ويواصل نتنياهو ادعاءاته والزعم بتهريب السلاح من مصر إلى حركة حماس عبر الحدود مرورا بمحور فيلادلفيا، مؤكدا تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في المحور، رغم عدم قناعة أجهزة العسكرية وقادة الجيش بأهمية هذه النقطة.

مصدر مصدر يرد على أكاذيب نتنياهو

وأمس، كشف مصدر مصري رفيع المستوى أن نتنياهو يروج لـ الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة وترويجه لتهريب السلاح من مصر أكذوبة لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر: إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وأكمل المصدر: نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي خلال السنوات الأخيرة وعدم العثور على الرهائن وعدم تحقيق أي انتصار عسكري بغزة أو بالضفة.