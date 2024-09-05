محمد المنياوي يحقق الميدالية الذهبية في رفع الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - توج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.

محمد المنياوى

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201 وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية. وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.