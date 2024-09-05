نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع ميدانيا إزالة الإشغالات والنظافة بميدان الجيزة ومتفرعاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية بميدان الجيزة وعددًا من متفرعاته للوقوف علي حالة النظافة والإشغالات والطرق.

شملت جولة المحافظ ميادين الجيزة والنهضة وشوارع مراد وربيع الجيزى وترعة الزمر.

كلف المحافظ رئيس حي جنوب بمنع وجود اي اشغالات أو تعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشأت التجارية والباعة الجائلين لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

ووجه المحافظ بإلزام اصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة امام محلاتهم للحفاظ على حالة النظافة وتسهيل عملية جمع المخلفات مع تكثيف دوريات النظافة والتجريد والكنس.

وشدد المحافظ على رفع كفاءة وطلاء البلدورات وترميم المتهالك منها لإضفاء المظهر الحضاري اللائق.

كما كلف المحافظ بمراجعة شبكة الإنارة وصيانتها في حال الحاجة إلى ذلك وطلاءها .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء هيئة النظافة وحي جنوب.

IMG-20240905-WA0018

IMG-20240905-WA0017

IMG-20240905-WA0016

IMG-20240905-WA0015

IMG-20240905-WA0013

IMG-20240905-WA0014

IMG-20240905-WA0012

IMG-20240905-WA0011

IMG-20240905-WA0008

IMG-20240905-WA0010

IMG-20240905-WA0007