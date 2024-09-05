المتحدة للرياضة تحتفل بالبطل محمد الميناوي بعد ذهبية رفع الأثقال: تاريخ جديد يُكتب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:37 مساءً - حرص الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة على دعم البطل البارالمبي محمد الميناوي، عقب تتويجه بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وكتب حساب المتحدة: محمد الميناوي وتاريخ جديد يُكتب!.. رفع 201 كجم ورفع اسم مصر معه! بتحقيقه ذهبية وزن -59 كجم في بارلمبياد باريس 2024.

المتحدة توج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى فى التتويج بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201.

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.