رئيس مصر للطيران يلتقى رئيس تحالف ستار العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - التقى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران وثيو باناجيوتولياس الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمى على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بمطار العلمين الدولي بحضور الطيار محمد عليان رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصرللطيران.

وأعرب باناجيوتولياس عن سعادته بالحضور في هذا الحدث العالمى في نسخته الأولى، مؤكداً أن اختيار مصر لإقامة هذا الحدث يؤكد على المكانة الكبيرة التى تحظى بها في مجال الطيران المدني، وأشاد باناجيوتولياس بفاعليات المعرض الذي ضم أكثر من 300 شركة عارضة فى مجالات الطيران المختلفة، كما أشاد بجهود مصرللطيران المستمرة لدعم التحالف لتحقيق رضا العملاء.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا أن مصرللطيران تفتخر بعضوايتها في تحالف شركات الطيران الأكبر علي مستوي العالم وتسعى جاهدة لتقديم أعلى جودة من الخدمات للركاب للحفاظ على مكانة التحالف العالمية، كما أشاد بتعاون الشركات أعضاء التحالف وتبادل الخبرات المستمر.

وناقش الطرفان القضايا الخاصة بتحالف ستار والدعم المقدم من التحالف لشركات الطيران الأعضاء وسبل تطوير الخدمات المقدمة للركاب ومنها إطلاق خدمة جديدة للركاب تُمكنهم من تتبع حقائبهم ألياً على رحلات مصرللطيران ورحلات الربط مع شركات الطيران أعضاء تحالف ستار العالمي.

الجدير بالذكر أن مصرللطيران انضمت لعضوية تحالف ستار في 17 يوليو 2008 ويبلغ عدد الشركات الأعضاء في التحالف 25 شركة طيران وتغطي شبكة خطوطها 1294 مطار في 195 دولة.