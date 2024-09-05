نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابة بـ "الوفد" تدين فصل بعض أعضائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، الاستمرار في إجراءات فصل الزميلين ياسر إبراهيم وأشرف شبانة، أعضاء اللجنة.

وأكدت اللجنة في بيتن لها، أن قرار الفصل هو مجرد تصفية حسابات مع أعضاء اللجنة النقابية؛ حيث لم نشهد في تاريخ الصحافة المصرية أن يتم فصل صحفي من عمله، لأنه نشر موضوعًا صحفيًا.

وأشارت اللجنة إلى أنها في حالة انعقاد دائم لمواجهة مسلسل التنكيل بأعضائها، فقد كانت هناك محاولات كثيرة لفصل بعض أعضائها، وتحويل بعضهم للتحقيق.

وقالت اللجنة: “وصل الأمر بالمؤسسة التي يمتلكها حزب الوفد العريق بقيادة أساتذة القانون في مصر أن تقوم بتحويل رئيس اللجنة النقابية للتحقيق، في سابقة لم تحدث من قبل، واليوم يقوم حزب الوفد بفصل اثنين من أعضاء اللجنة النقابية لأنهم يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للمرتبات".

وأكدت اللجنة أن هذه التهديدات والترهيب لن يثنيها عن الاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة، والتي في مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور.