عاجل - برقم الجلوس رابط مباشر الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024 نسبة النجاح 67%

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وثانوية معاهد فلسطين، للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي للدور الثاني 69.48%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 64.21%، لتسجل النسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للقسمين 67.52%، بينما حققت ثانوية معاهد فلسطين نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق في المرحلة الجامعية، كما وجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح أعمال الامتحانات بجميع مراحلها، سواء الدور الأول أو الثاني.

في سياق متصل، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالقسمين العلمي والأدبي بلغ 52،793 طالبًا وطالبة، حضر منهم 52،760، ونجح منهم 35،622 طالبًا وطالبة، كما تقدم لامتحانات الدور الثاني في معاهد فلسطين 4 طلاب، ونجحوا جميعًا بنسبة 100%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية فور إعلانها رسميًا، حيث يمكن الوصول إلى النتيجة من خلال الرابط التالي: بوابة الأزهر الشريف.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثاني: